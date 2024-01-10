Кому в России пересчитают утильсбор на авто

Частные автовладельцы, которым в прошлом году насчитали утильсбор по «коммерческой» ставке, смогут вернуть часть уплаченных денег. Соответствующий механизм — и правовой и бюрократический — вводит постановление Правительства № 1722, вступившее в силу 31 декабря 2023 года. «Парламентская газета» рассказывает, как добиться пересчета и кто имеет на него право.

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Что за документ?

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О предпосылках принятия нового постановления «Парламентская газета» подробно рассказывала еще в ноябре. Тогда Правительство обновило правила взимания утильсбора, добавив в них следующий пункт:

«[для получения льготы на оплату утильсбора] транспортное средство не должно помещаться под какие-либо таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (за исключением таможенной процедуры таможенного транзита)».

Поправки повергли автовладельцев в шок: как выяснилось, многие из них пользовались легальной лазейкой в законе, согласно которой автомобиль можно было купить за границей, а растаможить в условной Киргизии или Армении по местным расценкам. Новые правила сделали эту процедуру невозможной. А те, кто уже успел обзавестись иномаркой, но до растаможки не добрался, столкнулись с резко взлетевшей — порой на несколько сотен тысяч — стоимостью утильсбора.

В конце декабря 2023 года проблему обсуждали в рамках рабочей группы Госдумы, а также на совещании у Президента РФ с лидерами думских партий. В итоге Правительство вняло многочисленным жалобам и решило ввести временный мораторий на новые правила оплаты утильсбора.

Кто подпадает под его действие?

Постановление утверждает два основных требования, при соблюдении которых автомобиль будет считаться ввезенным для личного пользования, а его владелец получит право оплатить утильсбор по льготной ставке:

договор купли-продажи транспортного средства заключен до 29 октября 2023 года, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлен до 21 декабря 2023 года.

«Таможенные пошлины, налоги [должны быть] уплачены по единым ставкам либо в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, или оформлены документы, подтверждающие право собственности плательщика утилизационного сбора на транспортное средство, до 29 октября 2023 г. (включительно) и свидетельство о безопасности колесного транспортного средства в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» — до 21 декабря 2023 г.», — говорится в документе.

Согласно тексту, постановление вступило в силу в день официальной публикации — 31 декабря 2023 года — и распространяется на все правоотношения, возникшие до этой даты.

Как оформить перерасчет?

Как сообщили «Парламентской газете» в аппарате Комитета Госдумы по промышленности и торговле, уплаченный по новой схеме утильсбор можно будет пересчитать. Для этого существует установленная процедура, прописанная в соответствующем законе.

Если владелец автомобиля считает, что он уплатил утилизационный сбор в излишке и желает вернуть переплату, то ему необходимо обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по форме № 4 (ее также можно найти в тексте закона) и документами, подтверждающими факт переплаты (то есть с договором купли-продажи и СБКТС или электронным паспортом транспортного средства). Перерасчет должны произвести в течение 30 дней с момента обращения.

В Госдуме также отметили, что сделают все, чтобы избавить процедуры пересчета и возврата средств от излишней бюрократии.

«Нужно все довести до ума и полностью дебюрократизировать все связанные процессы, — подчеркнул в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Я сейчас нахожусь в контакте с пострадавшими — особенно с большой группой из Татарстана, куда входит около тысячи человек, поэтому все вопросы, думаю, будем улаживать оперативно и в полной мере».