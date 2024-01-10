Свердловская область вошла в лидеры регионов по количеству краж автомобилей

Свердловская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству краж автомобилей. Это следует из данных МВД РФ.

«Наибольшее число краж транспортных средств (статья 158 УК РФ) совершено в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях», — передает «Коммерсант» данные МВД.

Статистика приведена за январь—декабрь 2023 года.

За данный период времени по всей России зарегистрировано 6,58 тысяч краж автомобилей, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Угонов (статья 116 УК РФ) машин с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано на 8,4% меньше, чем годом ранее. Подобных заявлений зафиксировано 11,6 тысяч.