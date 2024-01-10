Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2024 году

2023 год стал прорывным для программы создания нового дорожного каркаса Москвы. Об итогах строительства дорог в 2023 году и планах на 2024 год рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» мы построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов. Успешно завершен ряд мегапроектов, среди которых новая хордовая магистраль – Московский скоростной диаметр (МСД) в пределах МКАД», – написал Сергей Собянин.

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Так, южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) открыли в сентябре 2023 года, его длина по прямой – около 28 км. Оно начинается у развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе и выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе. МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». Шестиполосная трасса (около 5 км по прямой) начинается в районе станции метро «Лухмановская», пересекает ул. Покровская, Сочинская, Маресьева, проходит вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магистралью Москва – Казань, открытой в прошлом году.

«Еще одним большим завершенным проектом стал северный дублер Кутузовского проспекта, которому москвичи дали название проспект Багратиона. Новая вылетная магистраль протянулась от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до МКАД и через Молодогвардейскую развязку полностью интегрирована с платной трассой – северным обходом Одинцово – и далее с Можайским и Минским шоссе», – написал мэр.

Собянин отметил, что транспортное обслуживание улучшилось более чем для 1,5 млн москвичей и жителей Московской области.

После реконструкции на МКАД открылась Липецкая развязка – главные южные ворота Москвы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон».

«Выполнен сложнейший проект реконструкции Дмитровского путепровода через МЦД-3. Тем самым мы устранили последний проблемный участок на Дмитровском шоссе – одной из самых напряженных вылетных магистралей столицы», – подчеркнул мэр.

В ТиНАО тоже продолжается активное дорожное строительство. Осенью открылась автомобильная дорога Варшавское шоссе – дер. Андреевское – дер. Яковлево. Четырехполосная трасса (более 15 км) создала дополнительную поперечную связь на территории ТиНАО. На этом участке она превратилась в дублер МКАД, Центральной кольцевой автомобильной дороги и строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Уточняется, что дорога напрямую соединила Троицк и Щербинку, позволила сформировать единую транспортную связь на территории ТиНАО – от Варшавского шоссе через Калужское и Киевское до Минского шоссе. Общая протяженность – около 40 км.

«В 2024 году мы в основном завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы. Планируем достроить Южную рокаду. Трасса длиной порядка 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до ул. Верхние Поля в Капотне и улучшит транспортное обслуживание жителей 24 районов Москвы», – написал Сергей Собянин.

Общая строительная готовность Южной рокады составляет почти 90%. Работы проходят на четырех участках: – от ул. Каспийская до 1-го Котляковского переулка; – от ул. Подольская до Курьяновской набережной (реконструкция ул. Донецкая); – от ул. Марьинский Парк до МКАД; – на транспортной развязке на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля и ул. Капотня.

Сообщается, что в 2024 году планируется связать южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а потом – с новой магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«В 2024 году мы завершим масштабную программу реконструкции развязок на МКАД. Начиная с 2012 года было кардинально обновлено 20 развязок, благодаря чему улучшилось движение и на МКАД, и на вылетных магистралях. В этом году, помимо уже упомянутого дорожного узла на пересечении с ул. Верхние Поля, выполним реконструкцию развязки с Алтуфьевским шоссе», – отметил мэр Москвы.

В результате увеличится пропускная способность юго-восточного и северо-восточного участков Московской кольцевой автодороги. На северо-востоке города откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1. Он соединит ул. Хачатуряна с Проектируемым проездом №2236.

Кроме того, в ТиНАО строят дублер Калужского шоссе. Он пройдет между Калужским и Киевским шоссе – от пос. Мосрентген (станция метро «Тютчевская») до Троицка.

«В 2024 году планируем ввести участок от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до трассы Середнево – Марьино – Десна. Новая дорога улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Мосрентген, Сосенского, Филимонковского и Десеновского. А еще обеспечит удобный подъезд к станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, рабочим местам и другим важным городским объектам», – добавил Собянин.