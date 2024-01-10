UzAuto будет выпускать Chevrolet Lacetti до апреля 2024 года

UzAuto нашел возможность выпускать Chevrolet Lacetti до апреля 2024 года
Ранее узбекские СМИ писали, что седан Lacetti/Gentra покинет конвейер предприятия с начала 2024 года.
О новой дате выхода модели на пенсию сообщает "Автострада" со ссылкой на график производства, распространённый местными Telegram-каналами. Согласно опубликованной таблице, Chevrolet Gentra будет производиться до апреля этого года и за этот период будет выпущено около 12 тысяч единиц модели.
Chevrolet Lacetti предлагается по цене 169 118 000 сумов (1,23 млн рублей). Автомобиль оснащён 106-сильным атмосферником объёмом 1,5 литра и 6-ступенчатым "автоматом".
В единственной комплектации L-Style заявлены кондиционер, подогрев передних сидений и лобового стекла, люк с электроприводом, две подушки безопасности, ABS, литые диски и кожаная отделка мультифункционального рулевого колеса.