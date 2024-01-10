UzAuto будет выпускать Chevrolet Lacetti до апреля 2024 года

О новой дате выхода модели на пенсию сообщает "Автострада" со ссылкой на график производства, распространённый местными Telegram-каналами. Согласно опубликованной таблице, Chevrolet Gentra будет производиться до апреля этого года и за этот период будет выпущено около 12 тысяч единиц модели.