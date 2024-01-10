Депутатов Госдумы обяжут ездить на Lada Vesta

«В Госдуму поступили 22 автомобиля Lada Vesta — на них должны пересесть депутаты. При этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Также в этом году может начаться замена автомобилей, закрепленных за руководством палаты, поэтому вице-спикеры и руководители фракций будут ездить на Aurus», — пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника.