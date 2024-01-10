Автоэксперт рассказал, какие китайские авто должны насторожить покупателя

Часть китайских автомобилей, которые поставляются в Россию по параллельному импорту, не адаптированы к нашим погодным условиям. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

«Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей», — сказал Васильев.

По словам эксперта, насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию. Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки.

Проблем быть не должно если автопроизводитель уже адаптировал свой автомобиль под российские условия эксплуатации. При необходимости бренд быстро вносит изменения как в детали, так и в процесс сборки машин.