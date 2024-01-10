Эксперты объяснили, как повлияет на РФ запрет Казахстана ввозить праворульные авто

Казахстан вводит временный запрет на ввоз в страну поддержанных автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде. Как пишет газета «Известия», эксперты разошлись во мнениях, как это повлияет на российский рынок.

Запрет начнет действовать с 16 января. Как сообщали в министерстве промышленности и строительства страны, действовать он будет по меньшей мере шесть месяцев. Отметим, что в самом Казахстане регистрация праворульных автомобилей запрещена еще с 2007 года и власти объяснили, что таким образом закрыли лазейку по ввозу машин, безопасность которых невозможно доказать.

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Эксперты расходятся во мнениях, как подобное ограничение скажется на российском авторынке. Например, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что поддержанные праворульные модели стали единственной бюджетной альтернативой новым машинам бюджетного сегмента.

«Подержанные машины с правым рулем пользуются большим спросом. Часть таких машин, которая поступала к нам через Казахстан, никуда не денется. Просто теперь их будут ввозить через другие страны, например, через Киргизию», — сказал он.

При этом Шапарин считает, что запрет в Казахстане может быть лишь началом. Вице-президент НАС не исключает, что в будущем и другие страны-члены ЕАЭС могут ввести аналогичные запреты.

Консультант по автопрому Сергей Бургазлиев заявил, что введение запрета Казахстаном не окажет особого влияния на российский рынок. Он отметил, что после введения Японией запрета на экспорт ряда автомобилей в Россию, в том числе подержанных, уровень их импорта через соседнюю республику был минимальным.

Схожую точку зрения высказал и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, объемы казахского рынка подержанных моделей с правым рулем заметно меньше российского. Для экспорта в Россию есть более простой и дешевый путь через Дальний Восток и даже сейчас, несмотря на запреты со стороны Японии, авторынки Находки и Владивостока завалены японскими авто с пробегом.