Rolls-Royce отчитался о рекордных продажах

Компания Rolls-Royce установила новый рекорд продаж. По сравнению с прошлым годом прирост небольшой — всего 11 машин. Но как мы знаем, в Гудвуде намеренно ограничивают число выпущенных автомобилей, чтобы они оставались эксклюзивным товаром не для всех. Продажи «Роллс-Ройсов» в 2023-м выросли на всех ключевых рынках. На первом месте по-прежнему остаются США, на втором — Китай.

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Компания Rolls-Royce отчиталась об очередном успешном годе работы. В 2023-м клиентам передали рекордные 6032 автомобиля, причем каждый получил элементы персонализации. Продажи выросли практически во всех странах присутствия, но крупнейшими рынками для бренда по-прежнему остаются США и Большой Китай. Новые рекорды установлены на Ближнем Востоке, в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе, где основную кассу опять сделала Великобритания. Самой популярной моделью Rolls-Royce по итогам года оказался кроссовер Cullinan, на втором месте — седан Ghost.

Rolls-Royce

Для отделения Bespoke минувший год вообще оказался своеобразной проверкой на профпригодность. Его специалистам пришлось разработать массу инновационных решений, которые прежде на «Роллс-Ройсах» не использовались. Одним из сложнейших проектов стал Phantom Syntopia, для которого придумали систему ароматизации салона на основе технологии, изначально предназначенной для медицинской отрасли. И это не считая разных лакокрасочных покрытий, потребовавших не только новых формул, но и техник нанесения.

Rolls-Royce

Минувший год также отметился более частым использованием редких материалов, например перламутра в The Pearl Cullinan, а также особого декора. Наиболее знаковыми примерами являются Black Badge Cullinan Blue Shadow с отделкой перфорированной вручную кожей; Black Badge Ghost Ékleipsis с анимированным потолком Starlight Headliner и Phantom Inspired by Cinque Terre, для Галереи которого создали тематический рисунок-коллаж.

Rolls-Royce