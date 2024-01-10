Kia подала в суд на челябинский автосалон

Южнокорейская «Киа Корпорейшен» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к автосалону «Таганай-Моторс» (Челябинск). Компания требует запретить использовать ее бренд, следует из картотеки суда. Иск был подан 22 декабря 2023 года.

Речь идет о товарных знаках № 1693953 «Kia» и № 1526114 по международной регистрации. Как указано в исковом заявлении, автосалон использует бренд при продаже «товаров 12-го класса МКТУ и оказания услуг 35-го класса МКТУ» (автомобили и аксессуары).

Кроме того, Kia требует убрать с домена сайта автосалона наименование компании и передать права администрирования доменного имени другому лицу до окончания судебных разбирательств.

Исковое заявление судья оставил без движения, посчитав, что оно подано с нарушением требований.

«Истцом не представлены претензия, а также доказательство направления претензии в адрес ответчика», – говорится в определении.