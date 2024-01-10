Часть машин Honda получит новый логотип

Японская компания представила новое графическое решение для электрических моделей: эмблема представляет собой альтернативную версию культового значка «H», который используется на всех ее автомобилях с 1981 года. Минималистичная двухмерная литера «H» без рамки символизирует «две вытянутые руки» и отсылает к логотипу Honda из 60-х годов прошлого века, который можно было встретить на модели N600 в США.

© Motor.ru

Новая эмблема тоже будет применяться на машинах для американского рынка — ее разработали специально для электрокаров новой серии Honda Zero, которые поступят в продажу в 2026 году и будут продаваться под отдельным брендом. Для него придумали собственный логотип: ноль, под которым написано название компании.

Motor1.com, Honda

Honda

Honda

Уже анонсированы две модели Honda Zero, это седан с необычным дизайном кузова, который пока известен под названием Saloon, и практичный минивэн Space-Hub, — обе они дебютировали в Лаг-Вегасе на выставке потребительской электроники СES-2024 в статусе концептов. В основе шоу-каров лежит общая платформа с некой компактной батареей собственной разработки Honda, на подзарядку которой с 15 до 80 процентов требуется всего 10 минут. Других подробностей пока нет.