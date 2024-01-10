Hyundai раскрыла новую Creta за неделю до официальной премьеры

Hyundai раскрыла новый Creta за неделю до официальной премьеры
Публикацию официальных изображений после появления фотографий кроссовера без камуфляжа, пожалуй, не имело смысла. Тем не менее, публичный дебют рестайлингового Hyundai Creta состоится 16 января.
Обновлённая модель получила более квадратный дизайн, другой "фейс" с бесшовной конструкцией фар и решётки радиатора, бамперы с массивными серебристыми накладками, "сквозную" конструкцию фонарей - с поперечиной через всю ширину пятой двери, и новый набор колёсных дисков. Таким образом, дизайнеры сделали "Крету" похожей на старшие модели - Santa Fe и Palisade.
Главной изюминкой салона, которая бросается в глаза в первую очередь, является панель из двух экранов 10,25 дюйма - приборка и мультимедиа. Визуально премиальности добавляют дефлекторы, вписанные в переднюю панель, тактильно изменений позволяют почувствовать другие материалы и текстуры отделки.
Опциональный состав был расширен и в зависимости от комплектации кроссовер получит: двухзонный климат-контроль, панорамный люк, аудиосистему Bose с восемью динамиками, вентилируемые передние сиденья, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях, комплекс ADAS второго уровня с 19 функциями и ассистентами, систему камер кругового обзора, систему камер слепых зон.
Обновлённый Hyundai Creta получил новый турбобензиновый мотор 1,5 литра мощностью 160 л.с., агрегатированный 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. Остальные варианты с бензиновым атмосферником и дизелем на 115 сил остались прежними.
Сколько будет стоить обновлённый Hyundai Creta, пока не раскрывается - эту информацию приберегли до премьеры. При этом дилеры уже принимают предзаказы на модель.