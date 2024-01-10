Депутатов Госдумы стали массово пересаживать на Aurus и Lada

В Госдуму поступили 33 машины Lada Vesta, на которые должны будут пересесть с этого года депутаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседника в аппарате нижней палаты.

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Отмечается, что такими автомобилями смогут пользоваться рядовые депутаты Госдумы, при этом машины не будут закреплены за конкретными парламентариями. Вице-спикеры Госдумы и руководители фракций будут ездить на Aurus. Главам же комитетов могут предоставить новую модель Lada, вероятнее всего Aura.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».