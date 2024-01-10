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"Автостат": Продажи новых легковых машин в России выросли на 69% в 2023 году

Согласно статистике «Автостата», по итогам 2023 года россияне купили 1 058 708 новых легковых автомобилей, что на 69 процентов больше, чем в 2022-м. Долю в 30 процентов рынка удерживает Lada, то есть практически каждая третья проданная машина — отечественной марки. Motor.ru

Для сравнения: в ноябре реализовали 109,7 тыс. машин. Газета.Ru

Это во многом позволило притормозить рост цен, который в последние годы достиг небывалых масштабов. Российская Газета

Сбыт продукции «АвтоВАЗа» вырос на 85%. runews24.ru

Больше всего в РФ в прошлом году продавалась Lada, на которую пришлось более 30% продаж. Авторадио

Авторынок РФ установил рекорд в 2023 году
© ТАСС
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