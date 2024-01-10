Авторынок РФ установил рекорд в 2023 году

Согласно статистике «Автостата», по итогам 2023 года россияне купили 1 058 708 новых легковых автомобилей, что на 69 процентов больше, чем в 2022-м. Долю в 30 процентов рынка удерживает Lada, то есть практически каждая третья проданная машина — отечественной марки. Motor.ru