Названы самые ненадежные авто по версии WhatCar

Самым ненадежным автомобилем бизнес-класса назван Audi A6. К такому выводу пришли эксперты британского портала WhatCar и страховой компании MotorEasy. В ходе исследования они выяснили, что более чем 21 тысяча владельцев автомобилей различных марок говорят о неисправностях своих машин.

Возглавил своеобразный антирейтинг Audi A6, этот немецкий седан выпускается с 2018 года. Его надежность эксперты оценили всего в 76,3%. Отмечается, что в 22% случаях владельцы столкнулись с проблемами электрики. Столько же жалоб высказали по поводу неисправности спутниковой навигации и мультимедийной системы. Кроме того, у модели есть проблемы с коробкой передач, системой кондиционирования, тормозами, рулевым управлением и даже кузовом.

Вторую строчку в рейтинге самых ненадежных авто занимает Alfa Romeo Giulia – надежность автомобиля эксперты оценили в 77,3%. Почти 44% владельцев жаловались на частые поломки, причем на каждый третий случай ремонта понадобилось больше недели. Слабыми местами Alfa Romeo Giulia названы аккумулятор, двигатель и электрика.

Далее следует дизельная BMW 3-й серии начиная с 2019 года выпуска. Надежность этого седана составляет 78%, при этом почти треть автомобилей хотя бы раз выходила из строя. Основные проблемы включают выхлопную систему, спутниковую навигацию и мультимедийное оборудование, а также менее частые жалобы на кузов, тормоза и электрооборудование.

Полностью список ненадежных машин бизнес-класса выглядит следующим образом: