Китайская Horwin представила три футуристичных мотоцикла

Первый – Senmenti 0, стоимость которого составит около 1,5 млн рублей (16 800 долларов). Он позиционируется как городской байк.

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Длина 230-килограммового мотоцикла составляет 2144 мм, а высота по сиденью – 792 мм. Модель оснащена усовершенствованной системой помощи райдеру на базе искусственного интеллекта.

Также байк оснащен адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и системами предупреждения о столкновении спереди и сзади. Среди других особенностей – автоматический дальний свет, система кругового обзора, функция удержания в полосе и охранная система.

И это электромотоцикл с аккумулятором емкостью 16,9 кВт·ч, который обеспечивает запас хода 300 км. Мощность электромотора достигает 101 л.с. и 893 Нм. Это позволяет мотоциклу разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 201 км/ч. С помощью быстрого зарядного устройства мотоцикл может заряжаться с 0% до 80% за 30 минут.

В продаже Horwin Senmenti 0 появится в 2024 году. О поставках в Россию пока не сообщается.

В 2025 году выйдет модель Senmenti X – туристический мотоцикл. Его оснастят аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВт·ч, а запас хода составит 402 км. Двигатель будет тот же – мощностью 101 л.с.

Horwin

В 2026 году появится модель Senmenti 11 с двускатной ошиновкой сзади.