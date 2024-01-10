В продаже нашли «красивый» госномер за два миллиона рублей

«Красивый» государственный номер на машину можно купить в интернете при наличии прописки региона, где он зарегистрирован. Цена за номера может доходить до нескольких миллионов рублей, пишет Autonews.

Чтобы выяснить все нюансы подобной сделки, журналист издания под видом потенциального покупателя обратился к продавцу, который был готов расстаться с госномером А998АМО99 за два миллиона рублей.

Продавец пояснил, что так как номер находится в Москве, для его покупки нужна столичная прописка, иначе сделка невозможна. Если прописка есть, то между продавцом и покупателем оформляется договор купли-продажи «подставного» автомобиля, на который и будет зарегистрирован номер. В нем прописывается сумма порядка 20 тыс. руб., чтобы покупка не облагалась налогом.

После регистрации в ГИБДД красивый номер достается клиенту, а автомобиль по уже новому договору купли-продажи переходит обратно продавцу. Затем новый владелец номера оформляет его на себя.

Продавец уверил журналиста издания, что в среднем вся процедура занимает 3-4 часа. При этом расплатиться за номер для подстраховки можно в несколько этапов: первую часть отдать после оформления договора купли-продажи автомобиля, а оставшиеся деньги по завершении всей сделки.