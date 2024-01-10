В России стали реже похищать автомобили

Количество краж и угонов транспортных средств в 2023 году резко снизилось. Как сообщает «Коммерсант», об этом свидетельствует статистика МВД за январь-ноябрь прошлого года.

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По информации правоохранителей, за 11 месяцев 2023 года в России зарегистрировали 6,58 тысяч краж транспортных средств, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В тоже время зафиксировано 11,6 тысяч угонов — на 8,4% меньше, чем годом ранее.

В МВД подчеркнули, что общее количество хищений автомобилей сокращается в России уже несколько лет. Тенденцию подтвердили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Согласно их статистике, которая включает только застрахованные по каско машины, в 2020 году было угнано 2,4 тысячи автомобилей, в 2021 году — 1,53 тысячи, в 2022 году — 942, а за неполный 2023 год всего 596.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов считает основной причиной снижения масштабов хищений изменение геополитической обстановки. Раньше угнанные транспортные средства чаще всего вывозили для перепродажи на Украину и в страны Прибалтики, однако эти направления после начала спецоперации оказались перекрыты. Кроме того, сказалось и увеличение числа камер наблюдения, а также начало эксплуатации системы «Паутина». Она помогает полиции отслеживать находящиеся в розыске авто при передвижении их внутри и между регионами в режиме реального времени.