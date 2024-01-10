Honda представила два автомобиля "из будущего"

Обе новинки дебютировали в Лаг-Вегасе на выставке потребительской электроники СES-2024 в статусе концепт-каров, и обе они относятся к серии Honda Zero. Седан клиновидной формы получил название Saloon, его серийная версия ожидается уже в 2026 году. А вот сроки появления серийного минивэна Space-Hub в компании пока не называют — скорее всего, модель выйдет на рынок под конец нынешнего десятилетия.

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Оба концепта призваны продемонстрировать то, в каком направлении Honda будет развивать электрическую линейку машин в ближайшие годы. Saloon и Space-Hub построены в едином дизайнерском стиле, сочетающим плавные линии, прямоугольные элементы, контурную подсветку и диодные панели.

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У Saloon нестандартный для седана однообъемный кузов и две боковые двери, которые открываются вверх, обеспечивая доступ на оба ряда одновременно. Вместо руля — штурвал, который убирается в переднюю панель при активации беспилотного режима движения. Сама же передняя панель представляет собой единую сенсорную консоль, с помощью которой осуществляется управление основными функциями автомобиля. Еще один тачскрин встроен в подлокотник, разделяющий передние кресла.

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

Фишка Space-Hub — полностью стеклянная крыша. Двери у минивэна сдвижные, а в салоне размещены три ряда сидений, причем пассажиры на среднем ряду могут повернуть свои кресла против хода. Руль тоже выполнен в виде штурвала, который при необходимости можно убрать в переднюю панель.

О технической начинке известно пока мало. Модели серии Honda Zero разрабатываются собственными усилиями японской марки, в отличие от, например, электрического кроссовера Prologue, с которым японцам помогает General Motors. Honda обещает, что электрокары «нулевой» линейки будут легче конкурентов за счет применения более компактной батареи, а пополнить заряд энергии можно будет всего за 10 минут (от 15 до 80 процентов).