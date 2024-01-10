Автоэксперт рассказал, как правильно прогревать авто

При температуре воздуха минус 10-15 градусов прогревать двигатель автомобиля можно максимум 3 минуты. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

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«Если на улице минус 10-15 градусов, я завожу двигатель и жду две-три минуты до того момента, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости дернется со своего места. Это значит, что охлаждающая жидкость прогрелась, и масло более-менее прогрелось. Потом я начинаю движение на невысоких скоростях, то есть очень плавный разгон. Спокойно, медленно едем», – сказал Кадаков.

По словам эксперта, в сильные морозы, например, в минус 35 градусов, стоит накануне поздно вечером завести автомобиль и прогреть его. В этом случае утром не совсем остывший двигатель легче запустить.

Для того, чтобы разморозить свой автомобиль, водители до сих пор используют рискованные, а иногда и опасные методы. Некоторые водители используют фен для прогрева впускного коллектора. Правда не учитывается то, что на современных машинах они в большинстве пластиковые, их легко оплавить. Причем оплавление может произойти внутри, что нарушит работу системы.