Перечислены функции автомобилей, о которых не знает большинство водителей

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов заявил о наличии ряда дополнительных опций в современных машинах. При этом, по словам специалиста, о них многие водители попросту не знают, передает «Российская газета».

© Unsplash

В частности, речь идет о корректировке размещения ремня безопасности, отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что в определенных моделях положение крепления ремня можно сделать вертикальным. Для этого нужно зажать фиксатор, пояснил Рязанов.

Он также отметил, что в некоторых машинах можно избежать ослепляющего эффекта от зеркала заднего вида. Для этого на нем должен быть установлен светодиод. Это может быть признаком того, что зеркало электрохромное, указал специалист.

Также, по его словам, в зарубежных автомобилях есть системы контроля давления в шинах (TPMS). Благодаря данной опции можно узнавать о падении давления на 25%, пояснил Рязанов.