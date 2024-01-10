В 2024 году скачкообразного роста российского автомобильного рынка не произойдет. Такой прогноз в интервью Pravda.Ru дал автоэксперт и автожурналист Егор Васильев.

По его словам, в этом году продажи будут достигать 1-1,2 млн автомобилей, эти показатели будут соответствовать установленным четыре-пять лет назад.

«Российские автопроизводители, в частности тот же «Автоваз», озвучивают планы достаточно амбициозные по продвижению на российском рынке. Я думаю, что, наверное, на таком же уровне останется рынок, может быть, чуть-чуть вырастет. На мой взгляд, сдерживающим фактором развития рынка сейчас является то, что все-таки сильно выросла стоимость кредитов», — пояснил Васильев.

Он добавил, что кредиты на автомобили пока выдаются россиянам на невыгодных условиях. Однако, если автопроизводители создадут собственные финансовые инструменты для потребителей, тогда ситуация на рынке будет улучшаться, заключил эксперт.