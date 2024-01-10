В "Авто.ру" посчитали насколько вырос средний ценник на авто в России

Средняя цена нового автомобиля в 2023 года поднялась на 17,3% и составила 3,7 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Оценка».

«За прошедшие 12 месяцев средняя цена нового автомобиля увеличилась на 17,3%, до 3,7 млн рублей. За авто с пробегом к концу года в среднем просили больше 2,2 миллиона рублей, что на 28% выше январских результатов», - отмечается в исследовании.

Среди новых автомобилей в 2023 году больше всего подорожали автомобили Kia: цена кроссовера Seltos выросла на 27%, до 3,19 млн рублей, стоимость седана K5 увеличилась на 27%, достигнув отметки 4 млн рублей. Отечественная Lada Granta подорожала на 25,2%, до 982 тыс. рублей.

Что касается подержанных машин, то сильнее всего подорожали Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Jetta. Цены на них в 2023 году увеличились на 40%. Каждая из моделей стоит в среднем миллион рублей.

До этого стало известно, что в начале 2024 года роста цен на автомобили на традиционные 1-2% не ожидается. У автодилеров скопились большие запасы машин, которые нужно распродать.