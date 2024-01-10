Mercedes-Benz представил электрическую версию «Гелика»

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала электрическую версию внедорожника G-класса, которая будет носить название EQG. Модель была представлена в ходе выставки CES 2024, передает Motor Page.

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Речь идет о прототипе. При этом дебют машины должен состояться уже в скором времени, говорится в публикации. Информации об электрической версии не так много. Внешний дизайн пока увидеть нельзя из-за фирменного камуфляжа. Салон машины скрывают тонированные стекла.

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EQG похож на концепт, показанный на рендерах еще в 2021 году. При этом некоторые особенности у новой модели все же есть. Так, решетка на серийной версии не будет полностью диодной панелью. Также сообщается об отсутствии на крыше платформы с дополнительным блоком света.

Ожидается, что новую версию представят с двумя вариантами электрических силовых установок. Внедорожник официально презентуют в конце 2024 года. Продажи начнутся лишь в следующем году, говорится в публикации.