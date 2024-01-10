Импорт автомобилей на Сахалин в 2023 году вырос на 6%

Таможня Сахалина отчиталась о росте импорта иномарок в 2023 году на 6%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни, всего в 2023 году на остров ввезли почти 4 тысячи иномарок.

Отмечается, что за исключением нескольких автомобилей, ввезенных из Китая и Южной Кореи, все транспортные средства привезли из Японии. Как отметил начальник Корсаковского таможенного поста Сахалинской таможни Алексей Антонов, санкции не повлияли на покупательский спрос.

«После введения санкций изменилась лишь номенклатура товаров в сторону более бюджетных моделей. Наибольшее влияние на спрос оказывают изменения курса валют», — заявил он.