В России начали предлагать суперлифтбеки Lotus за 15 миллионов рублей

Батарейные суперкары готовы привезти из Китая дилеры из Москвы и Благовещенска. Покупателям предлагают пятидверки в максимальной комплектации, оборудованные двухмоторной силовой установкой, самым ёмким аккумулятором, а также активной аэродинамикой. При этом на китайском рынке прием заказов на лифтбек производитель начал лишь в ноябре прошлого года.

Lotus Emeya официально представили в сентябре 2023 года. Батарейный суперкар построили на платформе Electric Premium Architecture (EPA), которая представляет собой разновидность архитектуры SEA, лежащей в основе многих автомобилей концерна Geely. Лифтбек оснащен системой активной аэродинамики. В частности, при поднятии заднего спойлера прижимная сила электрокара увеличивается до 215 килограммов. При этом активный диффузор автоматически открывается, когда скорость машины превышает 90 километров в час, позволяя потоку воздуха проходить через шасси.

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

Lotus

В топовом исполнении Emeya оборудован двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 918 лошадиных сил. До «сотни» суперлифтбек разгоняется за 2,78 секунды. Максимальная скорость модели составляет 256 километров в час. Кроме того, электрокар оснащен 102-киловаттной батарей, которая обеспечивает запас хода в 490 километров.

Серийное производство Lotus Emeya в ближайшее время наладят на заводе Geely в китайском Ухане. На данном предприятии уже выпускают кроссовер Eletre. Несмотря на то, что российские дилеры предлагают купить батарейные лифтбеки от 14,8 миллиона рублей, производитель до сих пор не озвучил официальные цены на модель в Китае.