АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta SW Sportline

В прошлом году компания АвтоВАЗ вывела на рынок седан Lada Vesta SW Sportline, а уже в начале этого года россияне могут приобрести "оспортивленный" универсал.

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Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", рекомендованная розничная цена Lada Vesta SW Sportline составляет 2 350 900 рублей. Предусмотрена и комплектация Black (от 2 380 900 рублей), которая отличается черной окраской таких деталей как диски колес, молдинги переднего бампера, накладки решетки радиатора, крышка багажника, спойлер на крышке багажника и многое другое.

Vesta Sportline получила 1,6-литровый двигатель (118 л.с.) и перенастроенную подвеску. Время разгона с 0 до 100 км/ч - 10,9-11,0 секунд. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в гражданских режимах, и в спортивных, - потенциал раскрывается после 3500 об./мин. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость в виражах и на высоких скоростях, и при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Для уверенного замедления служат тормоза повышенной эффективности.

Напомним, седан стоит от 2 175 900 рублей.