Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в России за 2023 год. Согласно результатам исследования, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты", покупатели автомобилей с пробегом в России отдают предпочтение кроссоверам (SUV). Машины малого класса (В) оказались на втором месте. На третьем месте по востребованности - средние автомобили (С). По всей России на эти сегменты пришлось 72% продаж на всем рынке машин с пробегом в 2023 году.

По данным платформы, в России в 2023 году по сравнению с 2202 годом продажи выросли у автомобилей всех рассмотренных классов: прирост у SUV составил 31%, у В-класса - 7%, а у С-класса - на 6%. При этом доля машин SUV в общих продажах автомобилей с пробегом составила 24,3%, на долю авто В-класса пришлось 24,1% продаж, на авто С-класса - 23,9%.

От Lada Priora до Lada 2114 Samara: наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом В-класса

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом среди моделей В-класса первое место по итогам 2023 года занимает Lada Priora. Доля этой модели в сегменте по итогам 2023 года составила 3,5%, а средняя цена - 295 000 рублей.

Вторую строчку занимает модель Lada Granta с долей продаж в сегменте по итогам 2023 года в 3,2% и средней ценой 525 000 рублей. На третьем месте - Lada 2114 Samara, доля продаж данной модели в сегменте - 2,6%, средняя стоимость - 150 000 рублей.

От BMW X5 до Toyota Land Cruiser Prado: наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в сегменте SUV

Первую строчку рейтинга топ-3 наиболее востребованных на рынке автомобилей с пробегом сегмента SUV в 2023 году занимает модель BMW X5. Доля продаж этой модели в сегменте кроссоверов с пробегом в 2023 году составила 3,06%, средняя цена BMW X5 с пробегом - 6 550 000 рублей.

Второе место в рейтинге самых востребованных автомобилей сегмента SUV занимает Toyota Land Cruiser с долей продаж по итогам 2023 года в 3,03% и средней ценой 5 450 000 рублей. На третьем месте - Toyota Land Cruiser Prado, доля продаж модели в сегменте - 2,7%, а средняя стоимость - 4 400 000 рублей.

От Ford Focus до Lada 2110: наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом С-класса

Первое место в топ-3 наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей с пробегом С-класса по итогам 2023 года занимает модель Ford Focus с долей продаж среди автомобилей с пробегом С-класса в 2,5% и средней ценой в 519 000 рублей.