«Пирожки возить»: автоэксперт оценил пересадку депутатов на российские авто
Депутаты Госдумы не будут ездить на российских автомобилях Lada Vesta, на них можно перевозить пирожки, корреспондентскую почту или подарки друзьям, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, собственные машины у парламентариев гораздо лучше.
По поводу Lada Vesta, будут, наверное, пирожки возить, корреспондентскую почту, подарки друзьям, товарищам. Я сомневаюсь, что депутаты будут часто использовать этот автомобиль. Эта машина классом ниже, чем те, на которых депутаты ездят. У них собственные машины лучше. Зачем они будут пересаживаться на Vesta? Как пиар-ход, может быть, хорошо. В свое время Немцов пересаживал всех на «Волги». Были машины в Думе, но пользовались ли ими регулярно? Нет, конечно! — сказал Зенкевич.
В свою очередь, по словам автоэксперта, у Aurus много плюсов, и машина сама по себе хорошая, «где-то сыровата, но это излечимо». Зенкевич отметил, что для создания такого автомобиля за короткий срок в Советском Союзе давали Героя Труда.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж ГД уже поступили первые отечественные автомобили для депутатов. Среди них автомобили марок «Москвич», Lada и Aurus. По словам Володина, российскому автопрому необходима поддержка государства, а с опорой на нее компании продолжат развиваться ускоренными шагами.