«Пирожки возить»: автоэксперт оценил пересадку депутатов на российские авто

По поводу Lada Vesta, будут, наверное, пирожки возить, корреспондентскую почту, подарки друзьям, товарищам. Я сомневаюсь, что депутаты будут часто использовать этот автомобиль. Эта машина классом ниже, чем те, на которых депутаты ездят. У них собственные машины лучше. Зачем они будут пересаживаться на Vesta? Как пиар-ход, может быть, хорошо. В свое время Немцов пересаживал всех на «Волги». Были машины в Думе, но пользовались ли ими регулярно? Нет, конечно! — сказал Зенкевич.