Dodge Durango лишится двигателей V8

Кроссоверы с «восьмерками» HEMI перестанут выпускать в конце 2024 года, но до этого будут представлены несколько спецверсий под названием Last Call. Так, с конца февраля дилеры начнут принимать заказы на Durango SRT 392 AlcHEMI с атмосферным двигателем мощностью 482 лошадиные силы и ценой почти 90 тысяч долларов. От обычного SRT 392 он отличится декором, а также тиражом — всего 1000 экземпляров.

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Кроссоверы Dodge Durango с «восьмерками» HEMI будут сняты с производства в конце этого года. Причем, как и в случае с Charger/Challenger, событие отметят выпуском нескольких спецверсий под общим названием Last Call. Первым на рынок выйдет Durango SRT 392 AlcHEMI (название созвучно alchemy — алхимия), оснащенный «атмосферником» V8 6.4 (482 л.с., 637 Нм), восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. Вседорожник основан на исполнении SRT 392 Premium, к цене которого (86 200 $) надо приплюсовать ещё 3595 долларов.

Stellantis

По правде говоря, различий между обычным SRT 392 и «алхимическим» не так много, зато тираж последнего ограничен 1000 экземплярами, по 250 штук в каждом из четырех доступных цветов: черном Diamond Black, серых Destroyer Gray и Vapor Gray, а также белом White Knuckle. Кроссоверы оснащены 20-дюймовыми колесами оттенка Satin Black, желтыми тормозными суппортами Brembo (неявная отсылка к главной цели алхимиков — превращению неблагородных металлов в золото) и украшены гоночными полосами. Вдобавок им положены черные насадки на выхлопные патрубки, вышивки на сиденьях, руль с комбинированной отделкой (кожа и замша) и декоративные вставки из прессованного углеволокна.

Stellantis