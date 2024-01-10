Corvette от Hennessey обновил свой рекорд трассы "Формулы-1" в Остине

Победитель «24 часов Ле-Мана» и гонок по подъёму на холм Пайкс-Пик Дэвид Донохью установил новый рекорд «Трассы Америк» в Остине для автомобиля Chevrolet Corvette.

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Американец пилотировал Corvette C8 Z06, который принадлежит основателю тюнинг-ателье Hennessey Performance Джону Хеннеси и доработан пакетом обновлений Z07. Он включает в себя колёсные диски из углеродного волокна, а также карбоновый аэродинамический обвес.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

Несмотря на не самые благоприятные условия, Донохью проехал круг по «Трассе Америк» за 2:19,18, превзойдя прежний рекорд Corvette на три десятых секунды — он был установлен на автомобиле Corvette Z06 Speed Phenom и составлял 2:19,48.