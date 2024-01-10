СМИ: Путин и Песков ездили по Чукотке на «Хищнике»

Президент России Владимир Путин во время визита на Чукотку передвигался на снегоболотоходе «Хищник». Об этом рассказали журналисты РИА Новости.

Как сообщило агентство, речь идет о вездеходе на огромных колесах. Такие шины создают минимальное давление на землю, поэтому авто легко двигается по снегу.

Грузоподъемность снегоболотохода составляет около 1,5 тысячи килограммов. Он вмещает до 12 пассажиров.

Журналист канала «Россия» Павел Зарубин показал видео, на котором в оранжевый «Хищник» садится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осваиваем, отечественный!» - сказал Песков в ответ на вопрос журналист об «интересном транспорте».