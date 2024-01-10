Mercedes представила голосового помощника, который говорит как друг

Mercedes-Benz представила на выставке электроники CES 2024 в Лас-Вегасе новую операционную систему MB.OS с усовершенствованным виртуальным помощником, который способен говорить как друг. Как сообщает пресс-служба американского подразделения компании, она появится уже на следующем поколении седана CLA.

© Unsplash

Одна из ключевых особенностей системы — голосовой помощник MBUX Virtual Assistant. В Mercedes-Benz утверждают, что он предлагает наиболее «человекоподобный интерфейс» среди всех схожих разработок компании. В системе используется генеративный искусственный интеллект вместе с «проактивным» интеллектом. Ассистент обладает своими чертами личности и вариантами «настроения», которые позволяют создать ощущение дружеской беседы.

Помощник будет изучать поведение водителя и учитывать ситуацию. Например, он может рассказать важные новости с утра или же любимую программу массажа и музыку в конце рабочего дня. При этом систему больше не нужно «будить» ключевой фразой, а сам ассистент способен давать не только прямые ответы, но и задавать уточняющие вопросы, чтобы лучше понять пользователя.