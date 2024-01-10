Wildberries намерен использовать беспилотные грузовики для доставки

Маркетплейс Wildberries собирается внедрить беспилотные грузовики КамАЗ для перевозки заказов. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента логистики Wildberries Никиту Никитина пишет «Quto».

По словам Никитина, компания ориентируется на инновационные методы перевозок.

Ожидается, что «беспилотной логистикой» будет заниматься не сам маркетплейс, а фирма «Национальный перевозчик», принадлежащая ПАО «КамАЗ».

При этом движение беспилотных грузовиков уже стартовало на трассе М-11. В проекте «Беспилотные логистические коридоры» принимают участие автопроизводитель КамАЗ, а также компании «Старлайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит» и «Автодор».

Уже есть первые результаты эксперимента, которые показали, что скорость перевозки грузов между двумя столицами по трассе М-11 «Нева» увеличилась на 70% после того, как транспортно-логистическая компания ПЭК внедрила автономные грузовики марки КамАЗ, утверждает издание.