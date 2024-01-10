Найден способ активировать круиз-контроль на Lada Vesta NG

Независимым специалистам удалось найти способ активации круиз-контроля на Lada Vesta NG. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

Сейчас компания «АвтоВАЗ» осуществляет выпуск машин Lada Vesta NG без опции круиз-контроля. Она утверждает, что в скором времени она будет возвращена на товарные машины. Предприятие указало на отсутствие у дилеров планов устанавливать эту опцию на ранее выпущенные модели. Экспертам удалось разработать способ активации опции.

На заводе отмечали, что круиз-контроль и ограничитель скорости прямо зависят от наличия системы ESP в машине, и поэтому их нельзя активировать. Эксперты пришли к выводу, что для работы этих функций система стабилизации ESP не нужна.

Для активации круиз-контроля нужен сигнал скорости. Его можно получить с датчика ABS через CAN-шину.