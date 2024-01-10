BMW отзывает модели i5 2024 из-за проблем со звуковым предупредительным сигналом
Компания BMW объявила о добровольном отзыве примерно 4926 электромобилей BMW i5 2024 года выпуска (eDrive40 и i5 M60), ссылаясь на проблему с программным обеспечением, которая влияет на систему генерации внешнего звука. Звуковой сигнал нужен для предупреждения пешеходов о приближении почти бесшумного электромобиля, но, в ходе эксплуатации i5 2024 выявились проблемы в системе оповещения. Автомобили, выпущенные в период с 26 июня по 14 декабря 2023 года, приближаются без звука, что повышает риск травмирования пешеходов.
Отзыв автомобилей является, в первую очередь мерой, предосторожности, так как данные про травматизм и аварии, связанные с отсутствием сигнала, отсутствуют.
Компания BMW предоставит бесплатное обновление программного обеспечения для отозванных автомобилей в официальных дилерских центрах.
Владельцам BMW i5 2024 года выпуска, отправят письма с уведомлением от компании в феврале 2024 года. Также, можно проверить VIN-код своего автомобиля на сайте NHTSA, чтобы определить, попадает ли он под отзыв.