BMW отзывает модели i5 2024

Компания BMW объявила о добровольном отзыве примерно 4926 электромобилей BMW i5 2024 года выпуска (eDrive40 и i5 M60), ссылаясь на проблему с программным обеспечением, которая влияет на систему генерации внешнего звука. Звуковой сигнал нужен для предупреждения пешеходов о приближении почти бесшумного электромобиля, но, в ходе эксплуатации i5 2024 выявились проблемы в системе оповещения. Автомобили, выпущенные в период с 26 июня по 14 декабря 2023 года, приближаются без звука, что повышает риск травмирования пешеходов.