BMW 740d получил престижную награду

ADAC - крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, завершила анализ 84 тестов автомобилей, проведенных в 2023 году, и по результатам выявила лучшие модели. BMW получило двойное первенство. Во-первых, BMW 740d (G70) стал лучшим неэлектрическим автомобилем. Во-вторых, BMW iX1 xDrive30 лидирует среди основных премиум-автомобилей благодаря выдающемуся соотношению цены и качества.

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BMW 740d xDrive - единственный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, вошедший в топ-15 в общем рейтинге ADAC 2023 года. Дизельный автомобиль 7-й серии заслужил похвалу за исключительный комфорт (1.1), эффективный рядный шестицилиндровый двигатель в категории "Мотор/привод" (1.1) и высокие стандарты безопасности (1.3). Получив 0,6 баллов за мультимедийные возможности, кондиционер и системы активной безопасности/помощи, 7 серия превзошла все ожидания.

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Важно отметить, что 740d по другим критериям показал себя не с худшей стороны: интерьер получил 1,7 балла, ходовые качества - 2,0 балла, а в экотесте - 2,4 балла. Единственный минус был выявлен в категории "кузов/багажник", где оценка 2,7 отражает такие проблемы, как уменьшенная прозрачность по сравнению с другими автомобилями и ограничения по нагрузке на крышу.

Шестицилиндровый двигатель, поддерживаемый 48-вольтовой электрической системой, получил высокую оценку, особенно в EcoTest: расход топлива 6,0 л на 100 км - 1,0 балл, состав и количество выхлопныых газов в допустимых пределах.

740d xDrive оснащается 3,0-литровой рядной шестеркой, которая была значительно улучшена по сравнению с предшественником. Самым большим изменением стало внедрение гибридной технологии 48V mild-hybrid, которая состоит из электромотора, встроенного в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Сам по себе дизель развивает 286 л.с. (210 киловатт) при 4 000 об/мин и 650 Нм крутящего момента при 1 500 об/мин. Что касается электронного двигателя, то он способен выдавать максимум 18 л.с. (13 кВт) и 200 Нм. В совокупности эти два двигателя обеспечивают новому 740d xDrive 300 л.с (220 киловатт) и внушительный пиковый крутящий момент в 670 Нм.