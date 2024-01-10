Канадский водителей призвали не давать лосям слизывать соль с автомобилей

В Канаде чиновники предупредили водителей, чтобы они не позволяли лосям облизывать их машины, пишет CBS News.

Как пояснили специалисты, лоси очень любят дорожную соль, которой коммунальные службы посыпают автомобильные трассы. Местные власти предупредили водителей, чтобы они отгоняли этих животных, когда те начнут лизать их машины в поисках лакомства.

Привыкшие находиться рядом с автомобилями лоси представляют опасность для самих себя и людей. Лось, зацикленный на лизании соли, не замечает опасности вокруг и часто становится причиной ДТП.

«Лоси рискуют получить тяжелые травмы и ранения», — добавили эксперты.