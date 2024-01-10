BMW установила исторический рекорд продаж в 2023 году

Компания BMW сообщает, что 2023 год стал для нее лучшим в истории: объем поставок увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 253 835 автомобилей, сохраняя позицию лидера мировых продаж автомобилей класса люкс. Заявленное количество экземпляров включает только машины основного бренда BMW, без учета автомобилей MINI.

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Спрос поддерживается не только на серийные продукты среднего сегмента, но и на дорогие модели премиум класса. BMW утверждает, что в 2023 году особой популярностью пользовались модели 7-й серии и X7, а также X1, 3-я серия и X3. Компания утверждает, что чисто электрические модели, такие как iX1 и i4, также значительно увеличили поставки.

В 2023 году BMW продала 330 596 электромобилей. Этот показатель на 92,2% больше, чем в 2022 году. С учетом недавнего запуска седана i5 и кроссовера iX2, 2024 год станет благоприятным для BMW с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, скоро появится i5 Touring, дополненный вариантом M60.