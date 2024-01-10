BMW установила исторический рекорд продаж в 2023 году

Рекорд продаж BMW в 2023 году - 2 253 835 автомобилей
Компания BMW сообщает, что 2023 год стал для нее лучшим в истории: объем поставок увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 253 835 автомобилей, сохраняя позицию лидера мировых продаж автомобилей класса люкс. Заявленное количество экземпляров включает только машины основного бренда BMW, без учета автомобилей MINI.
Спрос поддерживается не только на серийные продукты среднего сегмента, но и на дорогие модели премиум класса. BMW утверждает, что в 2023 году особой популярностью пользовались модели 7-й серии и X7, а также X1, 3-я серия и X3. Компания утверждает, что чисто электрические модели, такие как iX1 и i4, также значительно увеличили поставки.
В 2023 году BMW продала 330 596 электромобилей. Этот показатель на 92,2% больше, чем в 2022 году. С учетом недавнего запуска седана i5 и кроссовера iX2, 2024 год станет благоприятным для BMW с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, скоро появится i5 Touring, дополненный вариантом M60.
Поставки EV в 4 квартале 2023 года для основного бренда BMW выросли на 55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 113 458 единиц. Эти результаты заложили основу для успешного 2024 года, когда BMW Group - включая MINI - планирует продать более 500 000 автомобилей без бензинового/дизельного двигателя. Цель состоит в том, чтобы каждый пятый автомобиль BMW/MINI, проданный в 2024 году, был EV, а каждый четвертый автомобиль, поставляемый в 2025 году, по прогнозам, будет обходиться без ДВС.