Hyundai представила летающее такси S-A2

Южнокорейская компания Hyundai привезла на выставку CES в Лас-Вегасе прототип электрического четырехместного такси с вертикальным взлетом и посадкой, получивший название S-A2. Об этом пишет Bloomberg.

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Летающее такси будет представлять собой гибрид вертолета и самолета с неподвижным крылом. S-A2 будет работать от батареек и станет «бесшумным, эффективным и с нулевым уровнем выбросов», заявили в компании.

Автопроизводитель отметил, что новинка объединяет в себе автомобильный дизайн с инновационными аэрокосмическими разработками. Ожидается, что такое такси сможет развивать скорость до 192 км/ч и лететь на высоте до 460 м. Вместимость машины — 4 пассажира + 1 пилот. Воздушное судно предназначено для поездок по городу на расстояние от 40 до 65 километров, пишет Naked-science.ru.

«Южнокорейская компания подаст заявку на сертификацию транспортного средства в США к середине 2024 года с целью запуска демонстрационных полетов», — рассказал главный исполнительный директор подразделения компании, разрабатывающего аппарат, Сина Джайвона.

При этом в 2028 году планируется официально запустить аппарат в производство.