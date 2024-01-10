В Китае задержан директор скандальной автомобильной компании Hengchi

Компания Evergrande Auto, которой принадлежит Hengchi, выступила с заявлением об аресте Лю Юнчжуо, подозреваемого в незаконной деятельности. Это уже не первый скандал с Hengchi — ранее бренд подозревали в обмане на этапе запуска первой модели, электрического кроссовера с индексом 5. Проблемы наблюдаются и у материнской Evergrande, которая из-за финансовых трудностей даже пыталась продать Hengchi IT-гиганту Xiaomi, но сделка сорвалась.

Как сообщает CarNewsChina, Лю Юнчжуо был ключевой фигурой в компании: он не только занимал должность исполнительного вице-президента Hengchi, но также возглавлял автомобильное подразделение Evergrande New Energy Automobile Group, Научно-исследовательский институт и даже успешный футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд». Арест Юнчжуо стал финальным аккордом после череды неудач, постигших Evergrande, включая приостановку торгов, несоответствия в финансовых документах и невыполненных обязательств перед инвесторами.

Несмотря на все трудности, Hengchi в мае прошлого года все же удалось запустить производство электрического кроссовера с индексом 5. Модель хоть и появилась на рынке с опозданием, но все же поступила в продажу. За полгода Hengchi реализовала около тысячи машин. Однако будущее Hengchi, как и материнской Evergrande, пока остается туманным.