Автоэксперт объяснил, как правильно сидеть за рулем

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правилах сидения за рулем во время долгих поездок. В первую очередь он советует обратить внимание на положение рук и ног.

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«Нужно сделать так, чтобы руки не напрягались и запястье находилось на руле. Тогда у нас не будет нагрузки на спину», – подчеркнул специалист.

Ноги не должны стоять в неестественном положении или быть согнутыми. Они должны свободно перемещаться, чтобы через них не создавалось давление на спину.

Кроме того, за руль следует держаться двумя руками, чтобы избежать искривления позвоночника. В таком случае никакого напряжения на одну из сторон тела не будет. Также для этого можно использовать подлокотники или подпорку под поясницу.

Автоэксперт добавил, что стоит избегать переохлаждения. Когда человек выходит из разогретой машины в расстегнутой куртке, ему может легко продуть спину.