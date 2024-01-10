Путин намерен вернуть многодетным льготные кредиты на автомобили

В России будет проработан вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение автомобилей многодетным семьям, которые проживают на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с жителями города Анадыря на Чукотке, передает RT.

При этом президент подчеркнул, что не одобряет использование средств материнского капитала на приобретение машин.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что приобрести автомобиль по программе льготного автокредита в 2024 году смогут работники сферы образования, медики, участники спецоперации и члены их семей, а также лица с ограниченными возможностями. По его словам, в программу заложены около 18 млрд рублей, которые направят в первую очередь на поддержку вышеперечисленных групп.