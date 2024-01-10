Путин намерен вернуть многодетным льготные кредиты на автомобили
В России будет проработан вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение автомобилей многодетным семьям, которые проживают на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с жителями города Анадыря на Чукотке, передает RT.
Соответствующее поручение глава государства намерен дать Правительству РФ.
При этом президент подчеркнул, что не одобряет использование средств материнского капитала на приобретение машин.
«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала», — отметил Путин.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что приобрести автомобиль по программе льготного автокредита в 2024 году смогут работники сферы образования, медики, участники спецоперации и члены их семей, а также лица с ограниченными возможностями. По его словам, в программу заложены около 18 млрд рублей, которые направят в первую очередь на поддержку вышеперечисленных групп.