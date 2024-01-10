Опубликован график выхода новых моделей Chery в 2024 году

График выпуска новых моделей в 2024 году был опубликован компанией Chery. Это Fengyun A8, который вышел в январе. Затем, 29 февраля, появится Fengyun T6, а 30 марта – Fengyun A8 Pro. Далее будут выпущены Fengyun T9 (30 апреля) и Fengyun T10 (15 мая), 30 августа в продажу поступит Fengyun T8. Кстати, уже 30 октября назначено обновление Fengyun A8, который только что вышел.

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Fengyun T6

Этот компактный кроссовер будет стоить примерно от 120 000 юаней (1,51 млн рублей). Оснащать его будут гибридной установкой Kunpeng Super Hybrid C-DM plug-in на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора. Мощность составит 204 л.с. и 310 Нм.

Fengyun A8 Pro

Fengyun A8 стоит от 119 990 юаней (1,51 млн рублей). Версия седана Fengyun A8 Pro будет немного дороже. Оснащаться она будет тем же гибридом, что и Fengyun T6, а расход топлива составит 4,2 л на 100 км. То есть, запас хода автомобиля будет достигать 1400 км, 125 из которых седан сможет проезжать исключительно на электротяге.

Fengyun Т9

Среднеразмерный кроссовер Fengyun T9 будет стоить примерно от 150 000 юаней (1,89 млн рублей). Его гибридная установка Kunpeng Super Energy C-DM будет иметь два варианта мощности – 204 и 224 л.с.

Fengyun T10

О флагманском полноразмерном кроссовере Fengyun T10 мало что известно. Его стоимость – от 180 000 юаней (2,27 млн рублей), оснащение – гибридная силовая установка Kunpeng Super C-DM plug-in hybrid.

Fengyun Т8