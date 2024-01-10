Подсчитано количество "китайских" шоурумов в России

В 2023 году в России появилось около 2,3 тыс. дилерских центров, представляющих китайские автомарки, говорится в исследовании «Открытия авто» и «Автобизнесревю». За прошедший год доля китайских салонов в российской дилерской сети выросла с 31% до 65%.

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Всего к концу декабря 2023 года в России официальные франшизы имели 3,6 тыс. шоурумов. Причем за весь 2023 год в стране открылось почти 1,6 тыс. новых автосалонов, из которых 1,4 тыс. – китайских брендов.

Наиболее успешным по динамике развития оказался JAC, количество автосалонов которого увеличилось на 73% за год, достигнув 121 шоурума. При этом этот бренд занимает только девятое место по количеству точек продаж, а на первом месте – Chery, у которого 207 салонов (+13,1% за год), включая 36 в Москве. Далее следуют Geely (170 салонов, +19,7%) и Omoda (165 салонов, +52,8%).

Прогнозируется, что в 2024 году рост числа китайских автосалонов в России уже не будет таким стремительным. Их доля не превысит 70% от общего числа торговых точек при текущей геополитической ситуации. Более того, из-за конкуренции и избытка салонов их доля может сократиться. Для стабильного роста продаж китайских брендов в РФ необходим объем рынка в размере 4-5 млн новых автомобилей, что на данный момент достичь трудно.