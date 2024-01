Американцы показали кроссовер мощностью 1000 л.с.

В свою очередь первый прототип электрического кроссовера Mullen Five со стартовой ценой в 55 000 долларов был показан осенью 2021 года на автосалоне в Лос-Анджелес, его производство должно было начаться в конце 2023 года, но не началось. Теперь компания обещает начать его выпуск в ближайшие два года, а вчера на CES дебютировал спортивный Mullen Five RS. Цена Mullen Five RS пока не объявлена, производство начнётся ориентировочно в конце 2025 года, отгрузки клиентам — где-то в течение 2026 года. Mullen Five RS весьма отдалённо похож на Mullen Five и складывается впечатление, что две разные машины: у них разные пропорции, разная «оптика», разные салоны и разная техническая начинка.