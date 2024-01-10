Назван город с самыми долгими пробками в мире

В компании проанализировали дорожную ситуацию в 387 городах в 55 странах по всему миру. В результате исследователи пришли к выводу, что за 2023 год жители Дублина провели в пробках наибольшее количество времени по сравнению с жителями других городов Земли — 158 часов. Кроме того, Дублин также стал городом с самым большим ростом времени движения при пробках — увеличение затрат времени на дорогу при пробках составил 66%.