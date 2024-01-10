Производителям снегоболотоходов "Хищник" не помешала бы конкуренция, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская газета
"Ну, вы знаете, если честно, то не очень", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как ощущения от такой поездки по зимнику. "Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", - заметил представитель Кремля. ТАСС
Песков уточнил, что у «Хищника» плохо работают руль и коробка передач. По его словам, только двигатель снегоболотохода показал хороший результат, однако выяснилось, что он импортный. Ura.Ru