"Ну, вы знаете, если честно, то не очень", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как ощущения от такой поездки по зимнику. "Я бы к производителям обратился: машину надо, конечно, доводить до ума", - заметил представитель Кремля. ТАСС