Представлен 1000-сильный электрический кроссовер Mullen Five RS

Компания Mullen показала кроссовер Five RS с 1000-сильной установкой. Продажи модели начнутся в 2026 году, а потому цен ещё нет. Электрокар оснащен двухмоторным полным приводом и двухступенчатыми редукторами на обеих осях, благодаря которым сможет разгоняться до 322 километров в час. В списке оснащения Five RS — тормоза Brembo, панорамная крыша, электропривод двери багажника и виртуальный ИИ-ассистент с функцией распознавания лиц.

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За восемь лет существования фирма Mullen Automotive не выпустила ни одной из заявленных машин, хотя её гендиректор Дэвид Мичери исправно получает ежегодную зарплату в 750 тысяч долларов (68,2 млн рублей), а сумма выплаченных ему бонусов ещё в 2023-м перевалила за 40 миллионов. В свое время предприимчивый Мичери объединил активы не слишком успешных Coda Automotive и Mullen Motor, затем прибрал к рукам Bollinger и Electric Last Mile Solutions, но с репутации у его нового детища дела обстоят так себе, особенно после разгромной публикации Hindenburg Research.

Mullen Automotive

Впрочем, ни она, ни судебное разбирательство с инвесторами не удержало Mullen от премьеры очередной перспективной модели — кроссовера Five RS. Его анонсировали осенью 2022-го с перспективой показа «живой» машины весной 2023-го. Потом премьеру перенесли на 20 августа. Однако дебютировал Five RS только сейчас, на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Он сохранил 800-вольтовую батарею, полный привод, двухступенчатые редукторы на обеих осях и 1014-сильную силовую установку.

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Ранее было озвучено, что с нуля до 60 миль в час (97 км/ч) Five RS сможет разгоняться за 1,9 секунды. А «максималка» у него будет на уровне Tesla Model S Plaid с пакетом Track — 322 километра в час. Цифры точь-в-точь как у 2028-сильного Drako Dragon. Аккумулятор емкостью 100 киловатт-часов обеспечит кроссоверу запас хода до 483 километров, но к 2026 году, когда модель появится на рынке, эти цифры вряд ли станут конкурентным преимуществом.

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive

Mullen Automotive