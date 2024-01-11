Вьетнамцы представили две интересные машины на CES

Вьетнамская компания VinFast ударно выступила на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, подчеркнув тем самым, что американский рынок является для неё приоритетным. Главной новинкой стенда VinFast стал концептуальный электрический пикап VF Wild, серийная версия которого ожидается к 2026 году.

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Домашний рынок слишком маленький для амбициозной вьетнамской компании VinFast: в Китае полно своих крутых «электричек», поэтому бизнес решено развивать в направлении Запада, с упором на США и Европу. В прошлом году VinFast начала пробные поставки своих электрических кроссоверов в Калифорнию и приступила к формированию дилерской сети в других штатах, а в июле началось строительство собственного завода VinFast в штате Северная Каролина, его проектная мощность — 150 000 машин в год, пуск намечен на вторую половину 2025 года.

Vinfast

Vinfast

На выставке CES 2024 компания VinFast объявила о начале поставок в США своих электровелосипедов и показала уже знакомый нашим читателям маленький угловатый трёхдверный кроссовер VF 3: он будет стоить в США менее 20 000 долларов, приём предзаказов начнётся в этом году. Ну а в центре внимания мировой прессы оказался концептуальный пикап VinFast VF Wild, разработанный в сотрудничестве с австралийской дизайн-студией Gomitiv.

Vinfast

VinFast VF Wild — это прямой аналог американсокго электропикапа Fisker Alaska, который должен стать серийным в 2025 году. Серийная версия VinFast VF Wild, по данным Automotive News, ожидается к 2026 году. По габаритам VF Wild близок к Аляске: длина вьетнамского пикапа — 5324 мм, американского — 5304 мм. Полезная длина кузова VF Wild, как и кузова Аляски, может быть увеличена за счёт откинутого заднего борта и сложенных сидений второго ряда.

Vinfast

Информации о технической начинке VF Wild, увы, пока нет, но полагаем, что кузов у него несущий, как и у пикапа Fisker. У концепта нет центральных стоек кабины, а задние двери открываются против основного хода, но у серийного VF Wild наверняка всё будет, как у всех — и стойки, и двери. Заходящее на крышу лобовое стекло и Y-образную конструкцию крыши вполне можно довести до конвейера.

Vinfast