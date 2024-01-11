Заправки в России стали возвращать скидки на бензин

Сетевые заправки в России стали возвращать скидки и бонусы на покупку бензина. О восстановлении работы карт лояльности крупных нефтяных компаний сообщает газета «Ведомости».

Сети автомобильных заправочных станций (АЗС) предлагают скидки в среднем в пределах двух рублей за литр при покупке от 30 литров топлива. Некоторые поставщики возвращают скидку в виде бонусов на счет клиента.

Акции на покупку топлива стали восстанавливать по мере снижения оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В сентябре 2023 года стоимость топлива на площадке выросла до исторических рекордов — власти объяснили это явление серым экспортом нефтепродуктов: Аи-92 подорожал до 70 508 рублей за тонну, а бензин премиум-марки Аи-95 — до рублей за тонну.

Из-за подорожания нефтепродуктов реализация топлива на АЗС стала нерентабельной (доход ряда заправок снизился до 60-90 копеек с литра бензина, а маржинальность дизтоплива стала отрицательной), что заставило продавцов урезать скидки. Оптовые цены на топливо будут стабильными до весны, когда спрос на нефтепродукты стабильно растет, отметил зампред правления ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Запрет на вывоз топлива ввели в России 21 сентября на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В начале октября меру частично отменили в отношении экспорта дизеля, а в ноябре ограничения сняли и с бензина. Такое решение объяснили профицитом топлива на российском рынке и существенным снижением оптовых цен.